شكرا لقرائتكم خبر عن صادم...الكشف عن حقيقة مقتل فتاة يمنية على يد شقيقها في بث مباشر "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت منصة "حقيقة"، المتخصصة في التحقق من الأخبار المضللة، حقيقة الفيديو المتداول خلال الأيام الماضية، والذي زُعم أنه يُظهر شابًا يمنيًا يقتل شقيقته أثناء بث مباشر عبر منصة "فيسبوك".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع بشكل واسع، مدّعين أنه يُوثق جريمة قتل ارتكبها شاب يمني بحق أخته أثناء ظهورها في بث مباشر، ما أثار صدمة وجدلاً واسعًا في الأوساط اليمنية.

لكن منصة "حقيقة" أكدت، بعد تحقق فريقها، أن الفيديو مضلل ولا علاقة له باليمن، بل هو مقطع يعود لامرأة هندية تدعى "Sakina Khan" كانت قد نشرته على حسابها في "إنستغرام" بتاريخ 20 مارس 2025، ضمن ترند واسع الانتشار في الهند.

كما بيّن فريق المنصة أن المقطع الصوتي المرافق للفيديو لا يعود لمحتوى حقيقي، وإنما هو جزء من مؤثر صوتي شائع في الترند الهندي، حيث تم استخدامه في أكثر من 18.6 ألف مقطع فيديو على منصة "ريلز".

وأوضح التقرير أن أول من شارك هذا الترند كان حسابًا باسم “mohamed shafi” على إنستغرام، فيما تم تحديد أن المقطع الصوتي الأصلي قد نُشر على قناة يوتيوب تُدعى "الموضوع - Kobra Khan" في 9 يوليو 2024، تحت عنوان موسيقي هو "Ma Wogora".

ودعت المنصة الجمهور إلى توخي الحذر من تداول المقاطع المضللة، التي تُستغل أحيانًا لتأجيج مشاعر الرأي العام أو نشر الفوضى، مؤكدة على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة قبل تصديق أو مشاركة أي محتوى مثير للجدل.