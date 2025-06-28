ضبط 1000 كيلوغرام حشيش في باب المندب

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يزيد بن سلمان - شبوة - "المشتركة" تضبط نصف طن حشيش قبالة باب المندب
ضبطت الحملة الأمنية المشتركة لقوات درع الوطن والعمالقة في الصبيحة بمحافظةلحج، اليوم، قارب على متنه نصف طن حشيش قبالة باب المندب.
وتمكنت الحملة الأمنية من اعتراض والسيطرة على القارب عقب اشتباك مسلّح على بعد 15 ميلاً بحريًا قبالة سواحل العارة، حيث تم اعتقال ثلاثة مهربين، ومصادرة كميات ضخمة من الحشيش والمخدرات، تفوق نصف طن، كانت في طريقها للتهريب إلى داخل البلاد.
وتأتي هذه العملية النوعية عقب ساعات فقط من ضبط قارب يحمل أدوية مهربة.
ونجحت الحملة الأمنية في مديريات الصبيحة، في شل عمل شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر برا وبحرا.
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