شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...صدور حكم باعد ام مدير شرطة وجنوده في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت محكمة الاستئناف الحوثية في صنعاء جريمة جديدة بحق مدير قسم شرطة ضلاع شملان الموالي لها شمال غرب صنعاء ، وعدد من أفراده . مصادر قالت إن المحكمة أيدت حكماً بالاعدام بحق المدير وافراده على خلفية مقتل أحد مشرفي الجماعة في اشتباكات مسلحة وقعت أثناء أداء طاقم القسم ما قالت إنها مهامهم الأمنية قبل أربع سنوات.

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