شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة بشأن دخول السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن إجراءات دخول المملكة العربية السعودية بتأشيرة عمرة واكدت المصادر ان اصحاب تأشيرات العمرة يدخلون بشكل طبيعي كما كان سابقاً بمجرد إصدار التاشيرة من السعودية يتم الدخول بشكل سهل وسلس

واوضحت المصادر انه لا توجد اي اشتراطات جديدة على اليمنيين بشأن دخول المملكة



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