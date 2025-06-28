شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :معارك عنيفة بين الجيش والحوثيين في شبوة "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات محور سبأ، مساء الجمعة، من إحباط هجوم شنّته مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعها في مديرية مرخة العليا بمحافظة شبوة، ضمن محاولات متكررة للمليشيا لتحقيق اختراق ميداني في المنطقة.

وأكد مصدر عسكري في المركز الإعلامي لقوات محور سبأ، أن أبطال اللواء الثاني المرابطين في جبال اللجية تصدوا للهجوم الحوثي بشجاعة، وأجبروا العناصر المهاجمة على الفرار، بعد أن ألحقوا بهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وأضاف المصدر أن الموقف لا يزال تحت السيطرة الكاملة، وأن القوات تواصل الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تحركات عدائية قادمة من قبل المليشيا الحوثية.