شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للحوثيين...لقاء تاريخي بين الزبيدي والعرادة ودعوات للاصطفاف لمواجهة الميليشات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد عضوا مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي والشيخ سلطان بن علي العرادة ضرورة إيجاد حلول عاجلة لانتشال بلادنا من الازمة الاقتصادية التي تعيشها جراء الحرب العبثية التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وجرى خلال اللقاء الذي جمعهما في الرياض اليوم الجمعة، مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في إطار الجهود المبذولة من قِبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومؤسسات الدولة ذات الصلة، وفي السياق، جرى التأكيد على الضرورة الملحّة لتضافر الجهود الرامية إلى إيجاد حلول عاجلة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها شعبنا، باعتبارها أولوية قصوى، لاسيما ما يتعلق بانهيار العملة الوطنية والخدمات الأساسية.

وشدد اللقاء، على ضرورة الاصطفاف لمواجهة التحديات الراهنة، وفي طليعتها خطر ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي تسببت فيما يعيشه الشعب جنوباً وشمالاً من مآسٍ ومصاعب، وصلت إلى استهداف سُبل عيشه واحتياجاته الأساسية.

وأعرب اللواء الزُبيدي والشيخ العرادة عن ثقتهما بتدخل الاشقاء والأصدقاء، لدعم جهود انتشال الوضع الاقتصادي الذي تواجهه اليمن، واعتبار هذه المرحلة بالغة الأهمية والحساسية، لا سيما في إطار حماية المكتسبات التي تحققت، وإفشال المشروع السلالي الحوثي المدعوم من النظام الإيراني.

حضر اللقاء محمد الغيثي، رئيس هيئة التشاور والمصالحة، والدكتور ناصر الخُبجي عضو الهيئة.