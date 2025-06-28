شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب تم طرد عشرات الأسر من مخيم النازحين في محافظة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طُردت عشرات الأسر النازحة من مخيم للنازحين، في محافظة مارب، (شرقي اليمن).

وقالت مصادر محلية وصحفية، الخميس، إن مالكي الأرض التي يقام عليها مخيم "العرق الشرقي" في منطقة آل شبوان بمديرية الوادي بمحافظة مأرب، قاموا بطرد عشرات الأسر النازحة، دون أي تدخل من السلطات أو المنظمات الإنسانية.

وأضافت المصادر أن عشرات الأسر بدأت بنقل خيامها وممتلكاتها إلى أماكن أخرى بعد نحو عشر سنوات من استقرارهم في المخيم، وذلك عقب مطالبة مستثمر بشراء الأرض التي يقع عليها المخيم وإخلائها.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الإخلاء تمت دون تقديم أي دعم أو بدائل إيواء للنازحين، الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية متدهورة.

وتفيد بعض المصادر، أن النازحين في المخيم، تعرضوا خلال الأشهر الماضية لضغوط ممنهجة لإجبارهم على المغادرة، وذلك بقطع المياه والمساعدات ومنع حرية التنقل ونقل المرضى، ما يرقى إلى التهجير القسري.