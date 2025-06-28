شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة تضرب صنعاء ومحافظة أخرى وسقوط ضحايا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقط عدة ضحايا نتيجة صواعق رعدية مصحوبة بالامطار ضربت صنعاء وحجة الساعات الماضية وأكدت مصادر بوفاة 3 مواطنين وإصابة رابع إثر صواعق رعدية ضربت مناطق في صنعاء وحجة خلال موجة أمطار غزيرة

هذا وتشهد بعض المحافظات اليمنية أمطار غزيرة هذه الأيام

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