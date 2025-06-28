شكرا لقرائتكم خبر عن حديث سعودي عن طوق نجاة اليمن واليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الصحفي السعودي المقرب من النظام، عبدالله آل هتيلة عن طوق نجاة اليمن واليمنيين وأكد هتيلة ان ‏مجلس القيادة الرئاسي ‎اليمني برئاسة الدكتور رشاد العليمي هو طوق ‎النجاة لليمن واليمنيين

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