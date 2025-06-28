شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي مقرب من طارق صالح يكشف اسباب الانهيار المتسارع للعملة والارتفاع المخيف للاسعار وخبراء اقتصاد يؤكدون ذلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية كامل الخوداني عن اسباب انهيار العملة اليمنية وبشكل متسارع .



وقال عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: طالما وايرادات الضرائب والجمارك والغاز والنفط بالمحافظات المحررة لاتورد لوعاء واحد

واضاف : وطالما لا زالت هناك حسابات بنكية مستقلة وشراكة علنية وسرية بين المسئولين والجهات الايرادية وبين محلات الصرافة وتجار النفط وطالما ايرادات الداخل والخارج على حد سواء تورد لحسابات خاصة وطالما عقود الطاقة المشتراة سارية رغم عدم تشغيلها..

وتابع : وطالما لاتوجد عملية رقابة وضبط لا على اسعار السلع ولا على اسعار العملة فمن الطبيعي حدوث هذا الانهيار المتسارع للعملة والارتفاع المخيف للاسعار..





هذا و شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية، صباح اليوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025، تراجعاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت، بينما حافظت على استقرارها النسبي في العاصمة صنعاء.

ففي عدن وحضرموت، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعاً ليصبح بين 2735 و 2758 ريالاً يمنياً للشراء والبيع على التوالي. كما انخفض سعر صرف الريال السعودي ليبلغ 719 ريالاً يمنياً للشراء و 723 ريالاً يمنياً للبيع .

وعلى النقيض، بقيت أسعار صرف العملات الأجنبية مستقرة نسبياً في صنعاء، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ما بين 522 ريالاً يمنياً للشراء و 524 ريالاً يمنياً للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي 138.5 ريالاً يمنياً للشراء و 139 ريالاً يمنياً للبيع.

هذا واكد خبراء اقتصاديون بان العملة اليمنية ستظل في تدهور ان لم تتمكن الحكومة اليمنية بسرعة المعااجات التي وضعها رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك وسرعة تنفيذ التوجيهات .