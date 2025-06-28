شكرا لقرائتكم خبر عن بشأن إصدار جوازات السفر...وزارة الداخلية بعدن تصدر تعميمًا صارمًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن، تعميمًا رسميًا وصارمًا يقضي بمنع إصدار أي جواز سفر جديد أو إجراء أي تعديلات على الجوازات المُوجودة، إلا بعد استكمال إجراءات قطع البطاقة الإلكترونية الذكية.

وجاء في التعميم الذي أرسلته الوزارة إلى مصلحة الهجرة والجوازات، أن جميع الإدارات المعنية ملزمة بعدم المباشرة في إصدار أو تعديل بيانات جوازات السفر، سواء لأول مرة أو لتجديد، قبل التأكد من إصدار البطاقة الإلكترونية الذكية للمواطن، وذلك في إطار خطوات موحدة تهدف إلى تنظيم العمل الرسمي وربطه بنظام الهوية الرقمية الموحّدة.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بهذه الإجراءات، مشددةً على الجهات المعنية باتخاذ كل الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار بشكل فوري ودقيق، بهدف تحقيق الانضباط في السجلات الرسمية وتعزيز الشفافية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للمواطنين.

ويأتي هذا التعميم ضمن سلسلة من القرارات التي تتخذها الحكومة لتطوير الخدمات العامة، وتحسين آليات التحقق من الهوية، ودعم البنية التحتية الرقمية في مختلف المؤسسات الحكومية.