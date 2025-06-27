شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشاعر والسياسي فؤاد الحميري بعد صراع مع المرض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي، اليوم الجمعة، الشاعر والكاتب اليمني فؤاد الحميري، في أحد مستشفيات مدينة إسطنبول، عن عمر ناهز 47عاما، بعد صراع مرير مع المرض.

وأثارت وفاة الحميري موجة حزن واسعة في الأوساط الثقافية والإعلامية اليمنية، حيث نعاه أدباء وصحفيون وناشطون، مشيدين بمكانته كشاعر ملتزم وأحد أبرز الأصوات الإبداعية خلال العقود الأخيرة.

برز اسم الفقيد كشاعر سياسي وإنساني منذ مطلع الألفية، وارتبطت قصائده بالثورات والهوية اليمنية، واشتهر بأسلوبه اللغوي القوي والمباشر، وبتفاعله القوي مع قضايا الوطن والمجتمع.



شغل مناصب إعلامية وأدبية بارزة، منها نائب وزير الإعلام في حكومة الوفاق الوطني، وشارك في فعاليات ثقافية داخل اليمن وخارجه، كما ترك بصمة مميزة في الشعر السياسي والنقدي، وغالبًا ما تحولت قصائده إلى أهازيج في ساحات التظاهر.

وحتى لحظة وفاته، ظل الحميري رمزًا ثقافيًا ومثقفًا وطنيًا بارزًا في وجدان اليمنيين.