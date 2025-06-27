شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على عدة محافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطاراً رعدية ورياحاً شديدة وارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، في عدد من المحافظات.



ووفقاً لتوقعات المركز، يُنتظر أن تشهد أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، وغرب صنعاء وعمران وصعدة، إضافة إلى مرتفعات لحج وأبين، هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد في بعض الأحيان.



وقال المركز إن الرياح ستبلغ مستويات عالية من الشدة، لا سيما في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية وخليج عدن، ما قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج.



في السياق ذاته، حذّر المركز من أجواء شديدة الحرارة على الصحارى والسهول الساحلية، مشيراً إلى أن الطقس سيكون حاراً ورطباً على المناطق الساحلية بشكل عام، مما يزيد من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الظهيرة.



ودعا المركز المواطنين، وخصوصاً في المناطق الجبلية، إلى توخي الحذر من العواصف الرعدية وتجنب التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، نظراً لما تشكّله من مخاطر محتملة على الأرواح والممتلكات.



كما وجه تحذيراته إلى مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن، مطالباً إياهم بأخذ الحيطة والحذر نتيجة اضطراب البحر وارتفاع الموج المتوقع حول سواحل سقطرى وخليج عدن والمياه الشرقية.