شكرا لقرائتكم خبر عن خامنئي يكسر الصمت في أول ظهور له ويكشف عن مصير النووي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول ظهور له منذ إعلان وقف إطلاق النار، أطلق المرشد الإيراني علي خامنئي تصريحات نارية أكد فيها أن إيران حققت انتصارًا حاسمًا على كل من إسرائيل والولايات المتحدة، في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في الصراع الإقليمي.

خامنئي قال في كلمة مصورة: "إسرائيل كانت على وشك الانهيار تحت ضرباتنا، وأمريكا لم تدخل الحرب إلا بعدما رأت أن النظام الصهيوني يواجه خطر التدمير الكامل، وهكذا وجّهنا صفعة قوية للولايات المتحدة".

المنشآت النووية.. والخدعة الأمريكية:

وأضاف خامنئي أن واشنطن فشلت في إحداث أي تأثير على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدًا أن التصريحات الأمريكية مجرد "مبالغات لتغطية الفشل"، وقال: "الرئيس الأميركي ضخم ما حدث، ولكن الحقيقة أنهم عجزوا عن إلحاق أي ضرر يُذكر".

تهديد مباشر للقواعد الأمريكية:

وفي لهجة تحذيرية، هدد خامنئي قائلاً: "من ضخّموا حجم هجومهم علينا، هم أنفسهم من حاولوا التقليل من أثر ضربتنا على القاعدة الأمريكية. وأي اعتداء جديد سنواجهه برد مضاعف على قواعدهم العسكرية".

تحذير لإسرائيل: الثمن سيكون باهظًا:

واختتم المرشد الإيراني تصريحه برسالة شديدة اللهجة لإسرائيل: "أي اعتداء إسرائيلي جديد سيكلفها ثمناً كبيراً، لقد دمّرنا قدراتها العسكرية، ولم تتصور تل أبيب مدى قوة ضرباتنا".