شكرا لقرائتكم خبر عن صدور اول بيان بشان تصفية الصبيحي داخل المعسكر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بيان صادر عن قبيلة الأغبرة وقبائل الصبيحة لحج

تستنكر قبيلة الأغبرة وقبائل الصبيحة بأشد العبارات، الجريمة البشعة والجبانة التي أودت بحياة أحد أبنائها، الجندي البطل عيسى علي سعيد اللسلوس الأغبري يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٥م أثناء خدمته في صفوف قوات دفاع شبوة، اللواء الثالث دعم وإسناد.

وتعبر القبيلة عن بالغ حزنها وأسفها إزاء هذه الجريمة النكراء، محملةً قيادة اللواء الثالث مسؤولية ما جرى، لا سيما في ظل الملابسات الغامضة التي أحاطت بالجريمة، وما سبقها من اتهامات ملفقة بحق المجني عليه، في محاولة واضحة لتهيئة الأجواء لتصفيته…والتي أوضحها المجني عليه بتسجيل صوتي مبلغا إلى شقيقة بالاتهام والإساءة التي تعرض لها امام منتسبي اللواء من ضباط وصف ضباط وجنود.

ونطالب قيادة القوات المسلحة الجنوبية، ممثلة باللواء الركن عيدروس قاسم الزبيدي قائد القوات المسلحة الجنوبية رئيس المجلس الانتقالي وكافة الجهات الحكومية المختصة، بسرعة تسليم قائد اللواء الثالث دعم وإسناد، ومرافقيك وكل من شارك في ارتكاب الجريمة ، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق وراتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.

وترى القبيلة أن ما جرى لا يمكن فصله عن تواطؤ واضح وخطير من قبل قيادة اللواء الثالث، تجنبًا لما وصفوه بـ"المخاوف" من المجني عليه، بعد اتهامه زورًا بقضايا لا صلة له بها، وهو ما يكشف حجم التورط في مخطط تصفية مبيتة هدفها التخلص منه.



وتؤكد قبيلة الأغبرة والصبيحة عامة أنها لن تصمت أمام هذا الجريمة النكراء، واذ نرفع إليكم مطالبنا آملين انتصاركم للعدالة، نحملكم مسؤولية اي مماطلة.

اللهما انا بلغنا اللهما فاشهد.

والله المستعان

صادر عن:

قبيلة الأغبرة – الصبيحة

بتاريخ: [26/6/2024]

