شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات في صنعاء تصدر توجيهات بمنع صرف حوالات لمستلمين محددين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت جمعية الصرافين بصنعاء تعميم على شركات ومنشآت الصرافة بالآتي:

1- منع تسليم أي حوالة مالية لأي شخص يظهر بملامح غير واضحة، مثل من يرتدي قناعاً أو غطاء للوجه أو أي وسيلة تخفي ملامحه بشكل كلي أو جزئي.

واضافت:رفض العملية ورفع بلاغ لوحدة جمع المعلومات المالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، في حال حضور شخص بهذه الهيئة.

واختتمت: التزام موظفي الصرف بالتأكد من هوية المستلم ومطابقتها للبيانات الرسمية المقدمة، مع تصوير الوثائق اللازمة تتحمل الشركة أو المنشأة المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة تنتج عن عدم الالتزام بذلك.