شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات في صنعاء تصدر توجيهات بمنع صرف حوالات لمستلمين محددين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اصدرت جمعية الصرافين بصنعاء تعميم على شركات ومنشآت الصرافة بالآتي:
1- منع تسليم أي حوالة مالية لأي شخص يظهر بملامح غير واضحة، مثل من يرتدي قناعاً أو غطاء للوجه أو أي وسيلة تخفي ملامحه بشكل كلي أو جزئي.
واضافت:رفض العملية ورفع بلاغ لوحدة جمع المعلومات المالية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، في حال حضور شخص بهذه الهيئة.
واختتمت: التزام موظفي الصرف بالتأكد من هوية المستلم ومطابقتها للبيانات الرسمية المقدمة، مع تصوير الوثائق اللازمة تتحمل الشركة أو المنشأة المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة تنتج عن عدم الالتزام بذلك.
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