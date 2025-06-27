شكرا لقرائتكم خبر عن "اسرائيل" تبدأ التحرش باليمن! (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأ الكيان الاسرائيلي، بالحديث عن تصديه لهجمات جديدة تعرض لها من اليمن، في وقت لم تعلن عن تنفيذها أو تبنيها جماعة الحوثي، ما اعتبره مراقبون بأنه "تحرش اسرائيلي لانفاذ خطة حربه على اليمن"، التي اعلن عنها وزير حرب الكيان، يسرائيل كاتس، الثلاثاء (24 يونيو).

جاء هذا في بيان مقتضب اصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاربعاء (25 يونيو) على لسان متحدثه لوسائل الاعلام بالعربية، أفخاي أدرعي، ونشره على منصة إكس (توتير سابقا)، قال فيه: "اعترض سلاح الجو قبل قليل طائرة مسيرة أطلقت كما يبدو من اليمن". في حين لم تعلن جماعة الحوثي تنفيذ الهجوم او تبنيه.



والاثنين (23 يونيو)، اصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي، اعلانا لم تؤكده جماعة الحوثي، عن اعتراضه صواريخ اطلقت من اليمن، بالتزامن مع استمرار الهجمات المتبادلة بين الكيان الاسرائيلي وايران. قبل أن يعلن الرئيس الامريكي فجر الثلاثاء (24 يونيو) عن التوصل لاتفاق ايقاف الحرب بوساطة قطرية.

يتزامن هذا مع تأكيد كيان الاحتلال الاسرائيلي، مجددا، اعداده خطة عسكرية جديدة، بشأن التعامل مع جماعة الحوثي الانقلابية، لانهاء تهديداتها المستمرة ومنعها عبور سفن الكيان والسفن المتجهة اليه عبر مضيق باب المندب والبحر الاحمر، وهجماتها على قواعد الكيان ومطاراته وموانئه ضمن اعلانها "اسناد غزة".

جاء هذا في اعلان لوزير حرب الكيان الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد فيه أنه "سيتم التعامل مع جماعة الحوثي في اليمن بنفس الحزم الذي واجهت به إيران". وقال: "أصدرت تعليمات مباشرة للجيش الإسرائيلي بوضع خطة عملياتية للتعامل مع التهديدات الحوثية، بما في ذلك استهداف صنعاء".

مضيفا في تصريح ادلى به ليل الاربعاء (25 يونيو)، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "سنتعامل مع صنعاء كما تعاملنا مع طهران". في إشارة الى الحرب بين الكيان الاسرائيلي وايران، التي استمرت 12 يوما، واستهدف فيها الكيان اغتيال قيادات ايران العسكرية وعلماء ومنشآت البرنامج النووي الايراني.

والثلاثاء (24 يونيو) صدر اعلانان عسكريان متزامنان عن الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة البريطانية، بشأن اليمن، وما سيشهده خلال الايام القادمة، جراء تهديدات الحوثيين حيال استمرار الكيان الاسرائيلي في العدوان والحصار المتواصلين على قطاع غزة، وارتكابه جرائم حرب الابادة بحق الفلسطينيين.



ترافق هذا مع اصدار جماعة الحوثي، ليل الثلاثاء (24 يونيو) اعلانا مفاجئا ومربكا للمشهد المحلي والاقليمي، يعد سريان اتفاق ايقاف الحرب الايران الاسرائيلية، بشأن هجمات الجماعة، واستمرار الكيان الاسرائيلي في تصعيد عدوانه وحصاره المتواصلين على قطاع غزة، وجرائم ابادته الجماعية للفلسطينيين.