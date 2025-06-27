شكرا لقرائتكم خبر عن بشائر انفراج كبير لجميع اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردت للتو، بشائر انفراج وشيك وكبير لمعاناة عشرات الملايين اليمنيين من شأنها تخفيف حدة تفاقم تداعيات الحرب المتواصلة للسنة العاشرة تواليا، على الاوضاع الانسانية، وفي مقدمها المعيشية والخدمية والاقتصادية.

جاء هذا في اعلان المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، عن توقعات "هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات وهبوب رياح قوية تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة المقبلة:".

وقال المركز في النشرة الجوية لاحوال الطقس: "من التوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد وحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، صنعاء، عمران، صعدة ومرتفعات لحج.

مضيفا: "ومن المحتمل هبوب رياح قوية إلى شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية تؤدي إلى اضطراب البحر".

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب: 16.7ملم، طور الباحة ـ لحج: 1ملم. مشيرا إلى امطار هطلت على أجزاء من محافظات تعز، ذمار، ريمة، حجة، المحويت وعمران، كانت خارج نطاق المحطات.

في المقابل، حذر المركز الوطني للارصاد والانذار المبكر، المواطنين في المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر سائقي المركبات من عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول، ومرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية.

يشار إلى أن هطول الامطار، لاسباب يعلمها الله، تأخر في الموسم الصيفي لهذا العام في اليمن، ما تسبب في حالة ضنك واسعة بين اوساط اليمنيين جراء تصاعد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة على نحو لاهب.



