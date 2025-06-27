شكرا لقرائتكم خبر عن إيران توجه صفعة لأمريكا و"اسرائيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجهت إيران ، صفعة مدوية لأمريكا و"اسرائيل" بإعلانها تعليق التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تستخدمها الدولتان لتدمير البرنامج النووي الإيراني .
وقال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إن "تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بات قانونا ".
وأضاف: " لا توجد خطط لاستقبال غروسي في طهران ".
مؤكداً أن "إيران ليست لبنان وأي انتهاك لوقف إطلاق النار سيُقابل برد سريع وحاسم ".
في سياق ذي صلة ، رفضت إيران عرضاً أمريكياً للتخلي عن برنامجها النووي .
وقالت شبكة "سي.إن.إن" نقلا عن مصادر مطلعة إن " إدارة ترامب عرضت على طهران تخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية مقابل العودة للمفاوضات ".
وأشارت إلى " أن إدارة ترامب ناقشت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على نحو 30 مليار دولار لإنشاء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة ".
وردت الخارجية الإيرانية ، بالقول إنه " لا يوجد تفاهم حاليا بشأن محادثات جديدة مع واشنطن ".
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