شكرا لقرائتكم خبر عن إيران توجه صفعة لأمريكا و"اسرائيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت إيران ، صفعة مدوية لأمريكا و"اسرائيل" بإعلانها تعليق التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تستخدمها الدولتان لتدمير البرنامج النووي الإيراني .

وقال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إن "تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بات قانونا ".

وأضاف: " لا توجد خطط لاستقبال غروسي في طهران ".

مؤكداً أن "إيران ليست لبنان وأي انتهاك لوقف إطلاق النار سيُقابل برد سريع وحاسم ".

في سياق ذي صلة ، رفضت إيران عرضاً أمريكياً للتخلي عن برنامجها النووي .

وقالت شبكة "سي.إن.إن" نقلا عن مصادر مطلعة إن " إدارة ترامب عرضت على طهران تخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية مقابل العودة للمفاوضات ".

وأشارت إلى " أن إدارة ترامب ناقشت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على نحو 30 مليار دولار لإنشاء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة ".

وردت الخارجية الإيرانية ، بالقول إنه " لا يوجد تفاهم حاليا بشأن محادثات جديدة مع واشنطن ".