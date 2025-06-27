شكرا لقرائتكم خبر عن هل يطيح التكتل الخماسي بالعليمي؟.. معركة النفوذ تشتد في مجلس القيادة والان مع التفاصيل





وكشفت قناة "بلقيس" اجتماع مرتقب لمجلس القيادة الرئاسي مطلع يوليو القادم، في العاصمة



وبحسب مصادر القناة ، فقد نشأ تكتلا داخل المجلس، يضم 5 أعضاء من المجلس وهم طارق صالح، وعيدروس الزبيدي، وعبد الله العليمي، وفرج البحسني، وأبو زرعة المحرمي.



موضحة بأن هذا التكتل بات يضغط من أجل طرح مسألة التدوير خلال الاجتماع المرتقب ، حيث يأتي هذا التحرك رفضاً لمحاولات احتكار القرار من قبل رئيس المجلس رشاد العليمي، وإقصاء بقية الأعضاء عن المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية.



يأتي هذا ، بعد يومين من موقف نادر أصدرته الامانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي يقودها العميد / طارق صالح ، وانتقدت فيه الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية الأمس الأحد.



البيان أعلن رفض المقاومة الوطنية لما اسمتها "بالدعوات الانتقائية للمكونات السياسية أثناء الاجتماعات التي تناقش القضايا العامة" ، مطالباً رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى "مراجعة هذه الممارسات بمسؤولية وطنية، لحماية المؤسسات الوطنية وإنهاء التمييز في التعامل مع شركاء العمل الوطني، وتجنب سياسة الإقصاء التي تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية العليا".



كما حثت الامانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية مجلس القيادة الرئاسي على العودة إلى القانون لتسيير عمل الدولة، وتعزيز التوافق في مختلف القضايا. عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر إعلامية عن تصاعد حاد في الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي وصل إلى حد تقديم مطالبات رسمية بتدوير منصب رئيس المجلس.وكشفت قناة "بلقيس" اجتماع مرتقب لمجلس القيادة الرئاسي مطلع يوليو القادم، في العاصمة السعودية الرياض، دعت إليه المملكة لاحتواء الانقسام المتصاعد، داخل المجلس.وبحسب مصادر القناة ، فقد نشأ تكتلا داخل المجلس، يضم 5 أعضاء من المجلس وهم طارق صالح، وعيدروس الزبيدي، وعبد الله العليمي، وفرج البحسني، وأبو زرعة المحرمي.موضحة بأن هذا التكتل بات يضغط من أجل طرح مسألة التدوير خلال الاجتماع المرتقب ، حيث يأتي هذا التحرك رفضاً لمحاولات احتكار القرار من قبل رئيس المجلس رشاد العليمي، وإقصاء بقية الأعضاء عن المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية.يأتي هذا ، بعد يومين من موقف نادر أصدرته الامانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي يقودها العميد / طارق صالح ، وانتقدت فيه الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية الأمس الأحد.البيان أعلن رفض المقاومة الوطنية لما اسمتها "بالدعوات الانتقائية للمكونات السياسية أثناء الاجتماعات التي تناقش القضايا العامة" ، مطالباً رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى "مراجعة هذه الممارسات بمسؤولية وطنية، لحماية المؤسسات الوطنية وإنهاء التمييز في التعامل مع شركاء العمل الوطني، وتجنب سياسة الإقصاء التي تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية العليا".كما حثت الامانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية مجلس القيادة الرئاسي على العودة إلى القانون لتسيير عمل الدولة، وتعزيز التوافق في مختلف القضايا.

كانت هذه تفاصيل خبر هل يطيح التكتل الخماسي بالعليمي؟.. معركة النفوذ تشتد في مجلس القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.