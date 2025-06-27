شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من تداول ورقة ألف ريال مزورة في صنعاء... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنتشر هذه الأيام في العاصمة ورقة نقدية مزورة من فئة ألف ريال يمني، تعود لطبعة عام 2017 بالحرف (د)، وهي طبعة ممنوعة من التداول وغير معترف بها رسمياً.



ووفقاً لمصادر محلية، فإن المزورين يلجأون إلى حيلة تمويهية عبر طمس جزء من حرف "د" وإضافة همزة صغيرة عليه، ما يجعلها تبدو وكأنها تنتمي إلى الطبعات القديمة المصرح بتداولها، الأمر الذي تسبب في تعرض عدد من المواطنين للخداع والخسارة.



تتميز هذه الورقة المزورة بملمس مختلف يشبه ملمس الورق العادي، ويمكن تمييزها بسهولة عند الفحص اليدوي الدقيق.



وتناشد الجهات المختصة والمواطنون جميع المتعاملين بالنقد إلى توخي الحذر والتأكد من صحة الأوراق النقدية عند الاستلام، خاصة في المعاملات التجارية والأسواق....

