شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة محافظ العاصمة عدن يصدر توجيها عاجلا بشأن حادثة مسجد عمر بن الخطاب.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر محافظ العاصمة عدن – رئيس اللجنة الأمنية – معالي وزير الدولة توجيهًا عاجلًا إلى عدد من الجهات الأمنية والعسكرية، بشأن حادثة وقعت فجر اليوم في مديرية المنصورة.



وجاء في نص الوثيقة الصادرة عن عمليات محافظة عدن: “لقد طالعنا على ما حدث في مسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة من إطلاق نار في حرم المسجد واحتجاز الإمام على مرأى ومسمع المصلين في صلاة الفجر...



وعليه يتم فتح تحقيق فوري في هذا الأمر والرفع بتقرير إلينا بصورة عاجلة وإحالة الأفراد للإجراءات القانونية. للأهمية… مرسـل للتنفيذ”...



وقد تم توجيه الخطاب إلى كل من: مدير أمن العاصمة عدن، هيئة العمليات المشتركة للقوات الجنوبية، العمليات المشتركة الأمنية، العمليات الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي...



صادر عن: عمليات مكتب محافظ العاصمة عدن

