شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترض الجيش الإسرائيلي، الخميس، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون.

أعلن عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "الحوثيين"، الخميس، أن إغلاق البحر الأحمر "بشكل تام" في وجه الملاحة الإسرائيلية مستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

أوضح الحوثي في كلمته التلفزيونية الأسبوعية، أن جماعته أطلقت 309 صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيرة على إسرائيل منذ بداية الجولة الثانية في مارس 2025 2023.

وصف الحوثي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بأنه "هزيمة عسكرية" لتل أبيب، التي فشلت، بحسب قوله، في تحقيق أهدافها المتمثلة في تدمير أهداف في إيران.

50 ضربة صاروخية

وأقرت إسرائيل، الخميس، بوقوع ما لا يقل عن 50 ضربة صاروخية في كل أنحاء البلاد خلال الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران، لكن الحجم الفعلي للأضرار غير معلن بسبب القيود العسكرية الصارمة المفروضة على التغطية الإعلامية.

ولطالما مارست إسرائيل رقابة على المواد المكتوبة أو المرئية المنشورة تحت بند "الأمن القومي"، وهو مصطلح فضفاض، وفق القانون.

وتعود جذور الرقابة إلى ما قبل قيام إسرائيل في العام 1948 عندما كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني.

لكن الهجمات الصاروخية الأخيرة من إيران، والتي لم تنجح منظومة الدفاعات الجوية في اعتراضها ما تسبب بمقتل 28 شخصا، دفعت إلى تشديد القيود أكثر.

وبحسب مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي المسؤول عن شؤون الإعلام والاعتماد الصحافي، فإن أي بث من "منطقة قتال أو موقع سقوط صاروخ" يتطلب إذنا مكتوبا من الرقابة العسكرية.

وإلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، أنه "لم يتم نقل أي شيء من منشآت إيران النووية قبل ضرباتنا"، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت منشآت إيران النووية، الأحد الماضي، في فوردو وأصفهان ونطنز.

وعقد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، مؤتمرا صحافيا، الخميس، لعرض تقييم جديد للضربات التي استهدفت منشآت إيران النووية نهاية الأسبوع، بعد سجال بشأن مدى تأثير القصف الأميركي على برنامج طهران النووي، مؤكداً أن "ما فعله الجيش الأميركي في إيران أمر تاريخي".

وقال وزير الدفاع الأميركي إن "عملياتنا ضد إيران أوقفت الحرب، وقد ساهمنا في تراجع عمل منشآت إيران النووية لسنوات طويلة".

وعقب انتهاء المؤتمر الصحافي لوزير الدفاع هيغسيث ورئيس الأركان الأميركي دان كين والذي تم فيه استعراض تفاصيل العملية، كتب الرئيس ترامب على حسابه في منصته "تروث سوشيال": "كان واحدًا من أعظم المؤتمرات الصحافية وأكثرها احترافية وتأكيدًا رأيتها في حياتي! على "الأخبار الكاذبة" طرد كل من شارك في هذه الحملة الشرسة، والاعتذار لمحاربينا العظماء، وللجميع!".

وأضاف الرئيس الأميركي: "كانت السيارات والشاحنات الصغيرة في الموقع تابعة لعمال الخرسانة الذين يحاولون تغطية قمم الأعمدة. لم يُخرج أي شيء من المنشأة. سيستغرق نقلها وقتًا طويلاً، والمواد خطيرة للغاية، وثقيلة جدًا ويصعب نقلها!".

ومن جانبه، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس، إن "إيران انتصرت على إسرائيل وأميركا"، وذلك في أول رسالة مصورة له منذ إعلان واشنطن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مضيفاً أن "إسرائيل كادت تنهار تحت الضربات الإيرانية".