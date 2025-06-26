شكرا لقرائتكم خبر عن اول تحرك حكومي رداً على اقتحام مسجد في عدن واعتقال إمامه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول رد حكومي على حادثة الاقتحام التي هزّت الرأي العام في عدن، نفذ وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، اليوم الخميس، زيارة ميدانية إلى مسجد عمر بن الخطاب بمديرية المنصورة، على خلفية اقتحامه من قبل عناصر تابعة لمليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، وقيامها باعتقال إمام المسجد، الشيخ محمد الكازمي، تحت تهديد السلاح.





وقال الوزير البكري، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "صليت ظهر اليوم في مسجد عمر بن الخطاب، الذي شهد حادثة مؤسفة تمثلت في اقتحام مسلح وإطلاق نار، أعقبه اعتقال إمام المسجد الشيخ محمد الكازمي بالقوة وأمام المصلين، دون أي مبرر قانوني أو سلوك مسؤول".

وأكد البكري أنه التقى خلال زيارته عددًا من المصلين وسكان الحي، الذين عبروا عن استنكارهم الشديد لما جرى، مشيرين إلى أن الشيخ الكازمي يحظى بسمعة طيبة وسيرة دعوية معتدلة ومعروفة في أوساط أبناء الحي.