شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب مصري يحذر: الوجبات السريعة تفضح هذا المرض الوراثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تناول الوجبات السريعة لما لها من أضرار خطيرة على الصحة، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بداء السكري الوراثي.

وفي برنامج "ربي زدني علمًا" الذي يُعرض على قناة صدى البلد، أوضح الدكتور موافي أن الوجبات السريعة تصبح أكثر ضررًا إذا كان الشخص من عائلة لديها تاريخ وراثي مع مرض السكري. وأكد أن هذه الوجبات تحتوي على مستويات مرتفعة من النشويات، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة مقاومة الجسم للإنسولين.

وأشار موافي إلى أن تناول الوجبات السريعة يزيد من خطر الإصابة بالسكري الوراثي، وطالب بتجنبها للحد من هذه المخاطر. وأضاف أن المشكلة لا تكمن فقط في النشويات العالية، بل أيضًا في احتوائها على كميات كبيرة من الدهون الضارة التي تؤثر سلبًا على صحة الجسم.

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور حسام موافي على أهمية الوعي بخطر الوجبات السريعة، وضرورة التقليل منها للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض المرتبطة بها، مثل السكري.

إذا كنت قلقًا بشأن احتمالية إصابتك بالسكري، يُنصح بإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على صحتك.



