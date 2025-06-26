شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تغيير كبير في اسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي والدولار في صنعاء وعدن ومأرب اليوم الخميس 26 يونيو 2025م والان مع التفاصيل

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