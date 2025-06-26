عاجل : القبض 10 مقيمين في السعودية وضبط معدات وجرافات "بينهم يمنيون"

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عدن - ياسمين التهامي - أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد، الدكتور مختار الرباش الهيثمي، أن عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد العام لقوات العمالقة، العميد أبو زرعة المحرمي، يتابع شخصيًا حادثة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب بمديرية المنصورة واعتقال إمامه.

وأشار الرباش إلى أن العميد المحرمي أكد خلال تواصله أن "كل من تورط في الاقتحام وإطلاق الرصاص واعتقال الإمام، سيُحاسب وفقًا للنظام والقانون".

وعبر الرباش عن خالص شكره وتقديره للعميد المحرمي على تجاوبه السريع وتفاعله المسؤول مع القضية، سائلاً الله أن يوفقه ويسدد خطاه في خدمة الوطن والمواطن.