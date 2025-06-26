شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب انتزعت الرحمة من قلبه يهين امراة كانت تتوسل اليه لاعطاء نجلها الذي بحالة حرجة حقنة الا انه يرفض و يهينها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز، الدكتور عبدالرحمن أحمد صالح الصبري، القائم بأعمال مدير عام المستشفى الجمهوري التعليمي، بسرعة إيقاف الكادر الطبي والتمريضي والمشرف المناوب في قسم الطوارئ، خلال الفترة التي شهدت واقعة أثارت شبهات حول وجود إهمال طبي، تم توثيقها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت استياءً واسعًا في الأوساط المجتمعية·

ويأتي هذا التوجيه العاجل عقب تداول مقطع فيديو يُظهر تصرّفًا أثار تساؤلات حول مدى التعامل المهني مع حالة أحد المرضى داخل قسم الطوارئ بالمستشفى، وهو ما اعتبره المكتب سلوكًا يستدعي التحقق والمساءلة، لما لذلك من تأثير على سمعة العمل الصحي وثقة المواطنين في المؤسسات الطبية·

وأكد الدكتور الصبري أن مكتب الصحة لن يتهاون مع أي مظاهر تقصير أو إهمال تمس حياة المواطنين أو تؤثر على ثقة المجتمع بالخدمات الصحية، مشددًا على أهمية فتح تحقيق عاجل وشامل في ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحق كل من يثبت تقصيره·

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص قيادة مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز على تعزيز الانضباط المهني، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، وضمان التعامل الإنساني والمهني مع جميع الحالات المرضية، لا سيما في أقسام الطوارئ التي تُعد خط الدفاع الأول في رعاية الحالات الحرجة