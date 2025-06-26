شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الافراج عن الشيخ محمد الكازمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أُفرج قبل قليل عن الشيخ محمد الكازمي، إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة بعدن، وذلك عقب ساعات من اعتقاله في حادثة أثارت موجة غضب واستنكار واسع.

وأكد الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد"، أن الشيخ الكازمي أُطلق سراحه وهو في طريقه الآن إلى منزله.

وكانت قوة أمنية قد اقتحمت المسجد فجر الخميس أثناء أداء الصلاة، وقامت باعتقال الشيخ الكازمي بطريقة أثارت سخطاً شعبياً ودينياً، وسط مطالبات واسعة بمحاسبة المتورطين واحترام حرمة بيوت الله.

وتأتي عملية الإفراج بعد تحركات شعبية ورسمية غاضبة، أبرزها زيارة قام بها الوزير نايف البكري إلى المسجد ولقائه بالمصلين، حيث عبر عن استنكاره لما جرى ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن الواقعة.

