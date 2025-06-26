المحرمي يتدخل في حادث مسجد عمر بن الخطاب بعدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - المحرمي يوجه بالتحقيق مع مدير شرطة دارسعد والأفراد المتورطين في اقتحام مسجد بالمنصورة واعتقال إمامه
أكد مصدر مسؤول في مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عبدالرحمن المحرّمي، أن القائد المحرّمي يتابع شخصياً مجريات حادثة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة واعتقال إمامه.
وأوضح المصدر أن القائد المحرّمي وجه الفريق الأمني التابع لمكتبه بالتحقيق مع مدير قسم شرطة مديرية دار سعد مصلح الذرحاني، والأفراد المشاركين في الحادثة. مشددا على محاسبة كل من تورط في الاقتحام وإطلاق النار داخل المسجد واعتقال الإمام، وفقاً للنظام والقانون.
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