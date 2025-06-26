شكرا لقرائتكم خبر عن اول تحرك للانتقالي عقب اقتحام مسجد واطلاق النار على الامام واعتقاله بعدن والكشف عن سبب الاقتحام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الناشط احمد امبريص:في قضية محمد الكازمي أمام مسجد ساحة المنصورة، هو زميلنا في انتقالي المنصورة. قبل مدة، سعت إدارة الأوقاف الى تغييره.

واضاف: إلا أن الأهالي وانتقالي المنصورة دعموا بقاءه. اليوم، فوجئنا بمداهمة منزله بعد صلاة الفجر.

واختتم: تواصلت مع القائد وضاح الحريبي، رئيس انتقالي المنصورة، الذي بدوره أرسل نائبه إلى شرطة دارسعد للتأكد من الأمر، وسيقوم انتقالي المنصورة بنشر بيان بشأن هذه الواقعة.

كانت هذه تفاصيل خبر اول تحرك للانتقالي عقب اقتحام مسجد واطلاق النار على الامام واعتقاله بعدن والكشف عن سبب الاقتحام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.