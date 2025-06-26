شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول فيديو لحظة اقتحام قوة امنية مسجد واطلاق النار داخله ومحاولة تفجير قنبلة واختطاف الامام في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مشهد مرعب اقدمت قوة امنية على اقتحام مسجد فجر اليوم الخميس واطلاق النار بداخله فيما قام احد الجنود بمحاولة تفجير قنبلة. واظهر فيديو قيام قوة امنية بالاعتداء على الامام واطلاق النار لتفريق المصلين ومحاولة احدهم تفجير قنبلة داخل المسجد. وقام الجنود باختطاف الكازمي إمام مسجد عمر بن الخطاب الذي يقع في ساحة المنصورة بعد صلاة الفجر من داخل المسجد

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