شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع بقناة اماراتية:اسرائيل لم تفعل مثل ماحدث من اقتحام مسجد بعدن واطلاق نار على الامام وارى نهايتكم قد قربت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الاعلامي عادل اليافعي:ما حصل اليوم كارثة بكل المقاييس حتى إسرائيل لم تفعلها والله لو كانت كل عيوب الدنيا بهذا الامام ومطلوب للعالم أجمع ما اقتحمتم بيت الله .

واضاف:وأطلقتم الرصاص داخله وافزعتم الامام والمصلين بهذا الشكل .

عار عليكم الف الف الف عار والله أني أرى نهايتكم قربت

كانت هذه تفاصيل خبر مذيع بقناة اماراتية:اسرائيل لم تفعل مثل ماحدث من اقتحام مسجد بعدن واطلاق نار على الامام وارى نهايتكم قد قربت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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