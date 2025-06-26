شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة.. مسلح يقف امام شخص وهو يتغذاء بمطعم ويقتله بدم بارد في الضالع(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �جلت كاميرا مطعم جريمة قتل مروعة داخل مطعم في الضالع

وبحسب مواطنون فان مسلح يبدوا وانه يمازح احدهم داخل مطعم باطلاق النار عليه بمنطقة سناح بالضالع الا ان رصاصة خرجت من سلاحه وتصيب الشخص الجالس الذي كان يتناول وجبته ليتوفى على الفور

واثارت الحادثة حالت غضب ازاء الاستهتار بالسلاح.



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