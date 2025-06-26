شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الكشف عن قرارات جمهورية وتغييرات مرتقبة ضمن ترتيبات المرحلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي ماجد الداعري في منشور له إن هناك قرارات جمهورية وتغييرات مرتقبة تشمل مناصب قيادية في الدولة ضمن ترتيبات سياسية مرتبطة بطبيعة المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن هذه التغييرات تأتي في إطار توزيع التمثيل بين المكونات المختلفة وفق تفاهمات قائمة داخل مجلس القيادة الرئاسي.

وأضاف أن الساعات القادمة قد تشهد صدور هذه القرارات رسميًا وسط ترقب لمآلاتها على المشهدين السياسي والإداري.