شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض في صنعاء وعدن إلى هذا المستوى.. تفاصيل بالأرقام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �جّلت أسعار الذهب في اليمن، اليوم الأربعاء، انخفاضًا ملحوظًا بأسواق الصاغة والمجوهرات في صنعاء وعدن.

وفي التفاصيل، بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مدينة عدن اثنين مليون وألف ريال، والجرام عيار 21، 250 ألف ريال، بانخفاض خلال 24 ساعة قدره 70 ألف ريال في الجنيه ونحو 9 آلاف ريال في سعر الجرام.

وفي صنعاء، سجّل سعر بيع الجنيه الذهب 395 آلاف ريال، والجرام عيار 21، 51 ألف ريال، بانخفاض بلغ 11 ألف ريال في سعر الجنيه، وألف ريال في سعر الجرام خلال 24 ساعة.

وفيما يلي قائمة بمتوسط أسعار الذهب في عدن وصنعاء اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025م:

الجنيه الذهب

شراء =1,990,400 ريال

بيع = 2,001,900 ريال

جرام عيار 21

شراء = 248,800 ريال

بيع = 250,200 ريال.

الجنيه الذهب

شراء = 390,000 ريال

بيع = 395,000 ريال

جرام عيار 21

شراء= 48,300 ريال

بيع = 51,500 ريال.



كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب تنخفض في صنعاء وعدن إلى هذا المستوى.. تفاصيل بالأرقام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.