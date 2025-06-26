واشنطن: السلطات الأمريكية تقر ترحيل يمني لتورطه بتوزيع مواد مخدرة والاحتيال على برامج الدعم الحكومي

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عدن - ياسمين التهامي - �قرّت السلطات الأمريكية ترحيل مواطن يمني حاصل على الإقامة الدائمة منذ أكثر من خمس سنوت، على ذمة تورطه في توزيع مواد مخدرة والاحتيال على برامج الدعم الحكومي.

وقالت سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، الأربعاء، إنها أوقفت المواطن اليمني عمر عبدالواسع أحمد العيدروس، تمهيداً لترحيله من الولايات المتحدة، في أعقاب تورطه في "قضية توزيع مواد مخدرة خطيرة من بينها الفنتانيل، إضافة إلى الاحتيال في برنامج المساعدات الغذائية (FOOD STAMP)".

وأضاف البيان أن العيدروس كان قد حصل على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) في 20 يناير/كانون الثاني 2020، بصفته دون 21 عاماً وغير متزوج، وابناً لمقيم دائم قانوني، ما منحه فرصة قانونية للإقامة والعمل في الولايات المتحدة، "إلا أنه استغل هذه الفرصة في توزيع الفنتانيل، وارتكاب جريمة احتيال على قسائم الطعام، وهي مخالفات خطيرة تمس أمن المجتمع وصحة أفراده".

وأشارت سلطات الجمارك إلى أن المواطن اليمني سبق وأدين من قبل محكمة اتحادية، أصدرت ضده حكماً بالسجن لمدة عام، قضاها بالفعل، "لكن الانتهاك الصارخ لقوانين بلدنا من قِبل حامل بطاقة إقامة دائمة أمر غير مقبول، وجعله مؤهلاً قانونياً للترحيل".

وأوضح البيان أن إدارة الهجرة في مدينة فيلادلفيا، بولاية بنسلفانيا، شمال شرق البلاد، هي من اعتقلت العيدروس، في وقت سابق، "وسيبقى رهن الاحتجاز لديها في انتظار استكمال إجراءات الترحيل".

وأكدت سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية أن "جهود الضباط والعملاء الخاصين مستمرة في ملاحقة وترحيل المجرمين الذين يهددون أمن المجتمع، لا سيما أولئك المتورطين في تجارة الفنتانيل غير المشروعة التي دمرت العديد من العائلات وأودت بحياة آلاف الأمريكيين".

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