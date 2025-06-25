شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للطلاب اليمنيين.. (3) دول تفتح باب تعديل المنح الدراسية لهم (رابط التعديل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تعديل اختيارات بلد الدراسة والتخصص للمنح الدراسية المقدّمة من الأردن والجزائر والمغرب للعام الجامعي القادم (درجة البكالوريوس).

وأكدت الوزارة، أن التعديل متاحًا - فقط - للطلاب الذين أكملوا التسجيل في المرحلة السابقة عبر منصة التقديم الإلكترونية، حيث يمكنهم الآن تحديث رغباتهم بما يتناسب مع تطلعاتهم الأكاديمية والتخصصات المتاحة.

وأشارت الوزارة، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن الموعد النهائي لإجراء التعديلات هو يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2025، مشددة على أنه لن يُسمح بأي تعديل بعد هذا التاريخ، داعية الطلاب إلى مراجعة اختياراتهم بعناية والتأكد من حفظ التعديلات، عبر رابط منصة التقديم:

https://scholarship.mohe-ye.com

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