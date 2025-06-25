شكرا لقرائتكم خبر عن حذرت من تهديد كبير...توكل كرمان تعلق على اتفاق إسرائيل وايران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام للعام 2011 من مخاطر ما وصفته بـ"مشاريع الهيمنة" التي تمثلها كل من إيران والحوثيين وإسرائيل، معتبرة أنها تُشكّل تهديداً بالغاً لأمن واستقرار المنطقة، رغم ما قد يبدو من "انتصارات عسكرية أو سياسية تحققها هذه الأطراف".

وقالت كرمان، في صفحتها على "فيس بوك": "في تقديري، خرجت إيران منتصرة في الحرب مع إسرائيل، كما خرج الحوثي منتصراً في الحرب مع أمريكا"، مضيفة: "لكنني لا أحتفي بأي من هذين الانتصارين، فإيران والحوثي تماماً كالمشروع الإسرائيلي، يحملان خطراً بالغاً على المنطقة".

ورحبت كرمان بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مشيرة إلى أنها كانت قد أدانت العدوان الإسرائيلي على إيران. لكنها أكدت أن الحرب والرد لم يكونا من أجل غزة، بل لأسباب تتعلق بـ"البرنامج النووي والصاروخي الإيراني".

وجددت كرمان تضامنها مع الشعب الفلسطيني، قائلة: "قلوبنا مع غزة التي تتلقى حرب إبادة ومجازر تطهير عرقي، وتخوض نضالاً بطولياً من أجل الحرية والاستقلال، وحيدة في مواجهة هذا التوحش".

وتأتي تصريحات كرمان في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد نفوذ قوى إقليمية مسلّحة وغير ديمقراطية، وسط تراجع واضح لجهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.