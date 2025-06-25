شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يقوم بهذا العمل البطولي والعظيم في مجال العمل الحقوقي شاهد بالفيديو ما قام به والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق شكره وتقديره لمدير صندوق النظافة بالعاصمة المؤقتة عدن على تجاوبه السريع وصدور امر اداري بصرف راتب عاملة نظافة وموظفة تعرضت لظلم كبير .

هذا وكشف بن لزرق عبر فيديوهات حقيقة ذلك فقال في تغريداته له : الحمدلله اعدنا لها حقها .. تفاصيل مشكلتها ستجدونها في التغريدة السابقة

واضاف بن لزرق : هذه اليمن التي لانعرفها ابدا .. مشاهد الظلم في هذه البلاد تجاوزت حدود كل معقول ومقبول. وتابع : هذه موظفة حكومية في عدن يسلمونها الف ريال اي مايعادل ريال وربع ريال سعودي كراتب شهري.. وفي الاخير قال : اخي جاوز الظالمون المدى….

ويعد الصحفي بن لزرق احد الصحفيين اليمنيين البارزين في مجال متابعة حقوق المظلومين في اليمن ومتواجد داخل الوطن .... شكرا بن لزرق

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