شكرا لبحثكم عن خبر الهلال التركي يوزع سلل غذائية على الأطفال في محافظة لحج اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تم توزيع ٣٥٠ سلة غذائية على الأطفال الأيتام الذين يعانون من نقص التغذية، وفق رئيس فرع الجمعية في اليمن إبراهيم عبيد

شكري حسين/ الأناضول

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي، الإربعاء، 350 سلة غذائية غذائية على الأطفال الأيتام الذين يعانون من نقص التغذية، في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وقال رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي في اليمن إبراهيم عبيد، للأناضول، إن "الجمعية وزعت اليوم 350 سلة غذائية، على الأطفال الأيتام الذين يعانون من نقص التغذية في منطقة الفيوش بمديرية تبن محافظة لحج".

وأضاف عبيد أن "توزيع السلال الغذائية يأتي في إطار حرص تركيا على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة للتخفيف من معاناة اليمنيين المتضررين من الحرب، خاصة الأطفال الذين فقدوا آبائهم".

ومنذ سنوات، تقدم الجمعية التركية مساعدات إنسانية مختلفة للنازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن مساعدة للأسر الأشد فقرا في عدد من المحافظات.

ومنذ أبريل /نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة لحرب بدأت قبل أكثر من 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، حسب الأمم المتحدة.