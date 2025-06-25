شكرا لقرائتكم خبر عن اسماء...صدور قرارات تعيين جديدة وتضرر طائرة لـشركة اليمنية تطيح بعدد من مسؤوليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، د. عبدالسلام حُميد، اليوم الاربعاء، ثلاثة قرارات تكليف في عدد من المناصب.

وقضت القرارات بتعيين هيثم جابر محسن فرج للقيام بأعمال مدير عام مطار عدن الدولي، وعبدالرقيب عبدالقوي العمري، للقيام بأعمال مدير عام الأرصاد في قطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ووضاح سالم أحمد الهيثمي مستشاراً لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

وأصدر رئيس مجلس شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود محمد قاسم، القرار رقم (34) لعام 2025، قضى بتعيين كلا من : إيهاب محمد عبد القادر - مديراً عاماً تنفيذياً للشركة اليمنية للخدمات الأرضية - عدن، ومنير محمد كانجي - مساعداً للمدير العام للشركة اليمنية للخدمات الأرضية - عدن، وفهمي محمد أحمد - مديراً لمحطة عدن للشركة اليمنية للخدمات الأرضية، وأحمد ناصر العلواني - مديراً لشؤون المحطات، خلفاً للطاقم الإداري السابق.

وأجرع قاسم، صدور القرارات إلى "تكرار الإخفاقات والأخطاء والقصور في العمل واللامبالاة من قبل عمال الشركة اليمنية للخدمات الأرضية، مما تسبب في حدوث العديد من المشكلات، والتي كان آخرها اصطدام سيارة سلم الركاب التابعة للشركة بجناح إحدى الطائرات التي تستعد للإقلاع، خلال اليومين الماضيين، مما أدى إلى إحداث أضرار وإخراج الطائرة عن الجاهزية الفنية".