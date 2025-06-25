شكرا لقرائتكم خبر عن دويد: حرب إسرائيل وإيران فضحت أمر هام يتعلق الخرافات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشار العميد الركن صادق دويد، الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية، إلى "الاختلاف الحاد" في التوجه بين من يطلقون على أنفسهم شعب الله المختار (في إشارة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي)، وإيران ووكلائها الذين وصفهم بـ"أدعياء السلالة النقية" فيما يتعلق بالاعتماد على العِلم والمعرفة.

وأوضح دويد في تدوينة على منصة إكس، أن الكيانين يلتقيان في "خرافة الحق الإلهي"، إلا أن الاحتلال "يعتمد العلم والمعرفة منهجاً له ولمن ينتمي لمعتقده". مضيفًا أن "أدعياء الدم الأزرق، في إيران والعالم العربي، وأينما تواجدوا، يتعمدون تجهيل أتباعهم وأنصارهم عن قصد، وعزا ذلك إلى كون قياداتهم "جهلة"، وإلى أن هذا التجهيل "يسهل عليهم قيادة القطيع".

وأشار دويد إلى أن نتائج الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران كانت مخزية لنظام الملالي. وأكد أن "الكيان (الإسرائيلي)، بمعاونة أمريكا، وبواسطة التطور التقني والتكنولوجي المذهل، حقق هدفه المحدد منها وهو حرمان طهران من النووي، وإعادتها في موضوع تكنولوجيا التسليح عقوداً إلى الوراء".