شكرا لقرائتكم خبر عن بالعاصمة صنعاء ...صور جوية تكشف مفاجأة بشأن مواقع حساسة استهدفتها غارات أمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت منصة اعلامية متخصصة في الشؤون العسكرية، عن تفاصيل جديدة حول طبيعة الأهداف التي استهدفتها الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على منطقة السبعين جنوب العاصمة صنعاء، خلال الأسابيع الماضية.

وقالت منصة "ديفانس لاين"، إن الضربات تركزت على مواقع عسكرية وأمنية حساسة حول المجمع الرئاسي وجبل النهدين، تضمنت مخازن صواريخ ومخابئ شديدة التحصين تحت الأرض، إضافة إلى مراكز قيادة وسيطرة، ومنشآت لصيانة وتصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ، جرى تأهيلها مؤخرًا بدعم من خبراء أجانب.

كما استهدفت الهجمات مقرات تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، ومواقع يستخدمها قادة حوثيون بارزون، بينهم رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، ومحمد علي الحوثي، والقيادي العسكري محمد الغماري، إضافة إلى عبدالكريم الحوثي وعبدالخالق الحوثي، شقيقي زعيم الجماعة.

وكانت ثلاث غارات إسرائيلية نُفذت في حي 14 أكتوبر غربي جبل النهدين، قد طالت مباني سكنية حوّلتها المليشيات إلى مراكز عمليات، بينها منزل يُرجح أنه يضم مقرات أمنية تحت الأرض، إلى جانب مواقع مجاورة استُهدفت سابقًا بقنابل خارقة للتحصينات.

وأشارت الصور الفضائية التي حللتها المنصة إلى وجود استحداثات إنشائية وأعمال حفر في مواقع متعددة غرب النهدين ومحيط مقبرة النجيمات، حيث رُصدت تحركات ليلية لمعدات حفر وشاحنات، يُعتقد أنها مرتبطة بتطوير شبكة أنفاق ومخابئ جديدة.

كما طالت مقر وزارة الداخلية الجديد التابع للحوثيين، داخل مجمع قوات الأمن المركزي، حيث استُهدفت غرف عمليات ومقار تابعة لجهاز استخبارات الشرطة، بقيادة علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، ومقرات تابعة للقيادي عبدالكريم الحوثي.

وكانت الضربات تهدف إلى شل البنية التحتية العسكرية والأمنية للجماعة في واحدة من أكثر المناطق تحصينًا في صنعاء، والتي تحوّلت منذ سنوات إلى مركز قيادة بديل ومقرات بديلة للرئاسة بعد سيطرة الحوثيين عليها، وفق المنصة.