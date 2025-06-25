شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هجوم حوثي مباغت على قوات الانتقالي والكشف عن حصيلته "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل عنصران من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في مواجهات مع ميليشيا الحوثي شمالي محافظة الضالع (جنوب اليمن).

وقالت مصادر ميدانية إن اشتباكات بمختلفة الأسلحة اندلعت بين وحدات من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة وميليشيا الحوثي، التي شنت هجومًا مباغتًا على مواقع عسكرية في جبهة الجب شمال الضالع.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل جنديين من قوات الانتقالي هما؛ حسين فضل مقبل، ونادر شعفل.

وبين الحين والآخر، تشن مليشيا الحوثي الإرهابية، هجمات على مواقع عسكرية في جبهات الضالع وتعز ومارب، بهدف تحقيق تقدم ميداني.