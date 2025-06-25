شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة هلالية قبل موقعة باتشوكا الحاسمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى الهلال السعودي، دفعة قوية قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي، المقرر إقامتها، فجر الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.



ويحتل "الزعيم" المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثامنة، برصيد نقطتين من التعادل في أول جولتين.



ويأتي الهلال خلف سالزبورج النمساوي وريال مدريد، بواقع 4 نقاط لكل منهما، ولكن الأخير يتصدر بفارق الأهداف.



وأعلن الهلال، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تعافي لاعبه البرازيلي كايو سيزار من الإصابة التي كان يعاني منها، بمشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.



وبالتالي، فإن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، وجد بديلا قويا للبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، الذي يعاني من هبوط في المستوى منذ فترة طويلة.



وتمثل عودة سيزار دفعة قوية، في ظل الصدمة التي يعاني منها الأزرق، بسبب تأكد غياب الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن المباراة الثالثة تواليا.



في الوقت نفسه، شارك حسان تمبكتي مدافع الهلال، في المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة.



وتعرض تمبكتي الذي شارك في أول مباراتين، لإصابة عضلية في التعادل السلبي مع سالزبورج ضمن الجولة الثانية، مما أجبر إنزاجي، على استبداله في أواخر الشوط الثاني.