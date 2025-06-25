شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان امريكي بريطاني خطير عن اليمن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر اعلانان عسكريان متزامنان عن الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة البريطانية، بشأن اليمن، وما سيشهده خلال الايام القادمة، جراء استمرار الكيان الاسرائيلي في العدوان والحصار المتواصلين على قطاع غزة، وارتكابه جرائم حرب الابادة بحق الفلسطينيين.

وأعلنت وكالة التجارة البحرية التابعة للقوات البحرية البريطانية (UKMTO) (اوكمتو) في بيان تحذيري الاثنين (23 يونيو) عن "وجود تهديد شديد للسفن التجارية في مضيق باب المندب وخليج عدن والبحر الاحمر"، داعية إلى "توخي الحذر نظرا الى التوترات الاقليمية".

مشددة على "زيادة احتمالية تعرض السفن التجارية التابعة للولايات المتحدة للتهديد في مضيق باب المندب وخليج عدن والبحر الاحمر". وقالت إن "توقف التهديدات والهجمات البحرية على السفن في مضيق باب المندب والبحر الاحمر يرجع لعدم مرور سفن اسرائيلية".

وذكرت وكالة البريطانية البحرية الاستخباراتية (اوكمتو)، في بيانها التحذيري للسفن، بين اسباب التهديدات الراهنة للملاحة الدولية "الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية في إيران، وخطاب الحوثيين في اليمن ضد الولايات المتحدة، و"الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران".



بالتوازي، أعلن مسؤول امريكي رفيع في القوات الامريكية، مساء الثلاثاء (24 يونيو)، أن "جماعة الحوثي ستظل مشكلة مستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية" رغم تراجع التصعيد العسكري في المنطقة، عقب بدء سريان اتفاق ايقاف الحرب بين ايران والكيان الاسرائيلي.

وقال مدير عمليات هيئة الاركان المشتركة للقوات الامريكية، الفريق ألكسوس غرينكويش، إن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن ستظل على الأرجح مشكلة مستمرة للولايات المتحدة في المستقبل حتى بعد أن توصلت واشنطن والحوثيون إلى اتفاق في مايو الماضي.

المسؤول الامريكي غرينكويش المرشح لقيادة القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، أضاف في حديثه لوكالة الانباء البريطانية (رويترز): "من المرجح أن يُشكل الحوثيون مشكلةً مُستمرةً... وسنواجهها مُجددًا في المستقبل". في اشارة الى استئناف الحملة الجوية والبحرية على الحوثيين.



يترافق هذا مع اصدار جماعة الحوثي، الثلاثاء (24 يونيو) اعلانا مفاجئا ومربكا للمشهد المحلي والاقليمي، يعد سريان اتفاق ايقاف الحرب الايران الاسرائيلية، واستمرار الكيان الاسرائيلي في تصعيد عدوانه وحصاره المتواصلين على قطاع غزة، وجرائم ابادته الجماعية للفلسطينيين.



وأعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب السبت (15 مارس)، اطلاق حملة عسكرية امريكية بحرية وجوية على اليمن "تستهدف تدمير القدرات العسكرية للحوثيين في اليمن وانهاء تهديداتهم للسفن " والكيان الاسرائيلي، نفذت مئات الغارات وبأفتك القنابل بما فيها الاختراقية للخرسانات الارضية، ودمرت منشآت خدمية ومنازل واوقعت نحو 1000 قتيل وجريح مدني.