شكرا لقرائتكم خبر عن بعد المعلا.. انتشار جديد للثعابين بهذه المدينة في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كا مواطنون من انتشار للثعابين في خورمكسر بعد ظهورها بالشارع الرئيسي في المعلا

وبحسب مواطنون فان ثعابين تظهر باستمرار في احواش الفلل القديمة بخورمكسر.

واشاروا الى ان ارتفاع درجة الحرارة تسبب بخروج الثعابين بالمعلا وخورمكسر



كانت هذه تفاصيل خبر بعد المعلا.. انتشار جديد للثعابين بهذه المدينة في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.