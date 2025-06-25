شكرا لقرائتكم خبر عن في مطار عدن...بيان لطيران اليمنية بشأن مصير الطائرة التي تعرضت لحادث اصطدام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الخطوط الجوية اليمنية بيانًا بشأن وقوع حادث اصطدام، لطائرة أثناء عمليات المناولة الأرضية، يوم أمس الإثنين في مطار عدن (جنوبي البلاد).

وأوضحت "اليمنية" في بيان، أن الحادث وقع في طائرة من طراز Airbus A320 أثناء تنفيذ إحدى عمليات المناولة الأرضية، نتيجة خطأ ارتكبه أحد موظفي الدعم الأرضي خلال تشغيله للمعدات.

وأضاف البيان أن الحادث تسبب بأضرار محدودة في جناح الطائرة، مؤكدة فتح تحقيق داخلي لمراجعة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب وفق اللوائح المعمول بها.

وأكدت "اليمنية" أن إدارة الصيانة باشرت على الفور أعمال الفحص والصيانة للطائرة المتضررة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تعود إلى الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشددت الشركة على أن جدول الرحلات لم يتأثر سوى بتأخير رحلة واحدة فقط هي رحلة عدن – جدة الصباحية، كونها كانت مجدولة على الطائرة نفسها، وتم تسييرها لاحقًا عبر طائرة بديلة.

واختتمت "اليمنية" بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بأعلى معايير التشغيل والسلامة، وحرصها على سلامة أسطولها وركابها، مطمئنة جمهور المسافرين بأن العمليات التشغيلية تسير بانتظام.