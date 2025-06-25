شكرا لقرائتكم خبر عن بتجريعها السم وشنقها...جريمة تقشعر لها الأبدان ...مقتل فتاة في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مواطن على قتل فتاة بتجريعها السم وشنقها، في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال بيان أمني، إن الجهات الأمنية في مديرية جبل حبشي تلقت بلاغًا يفيد بقيام المدعو (ف، ي، غ) (25 عامًا) بقتل المجني عليها (ح، هـ، ي، ص) (15 عامًا).

وأشارت إلى أن جريمة القتل كانت بواسطة اعطاء المجني عليها السم واتمام الجريمة بالشنق مما أدى إلى مقتلها على الفور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني وحجزه على ذمة القضية.